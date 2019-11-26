نيسان .. إبداع يثير الحماس

2019/11/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة أنوار بابل للسيارات الوكيل الحصري لمركبات نيسان في العراق, الثلاثاء، استمرارية عملها في تجارة السيارات داخل السوق العراقية.

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