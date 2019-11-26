نيكي يلامس أعلى مستوى في 13 شهرا ونصف

2019/11/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوياته في أكثر من عام يوم الثلاثاء، بقيادة أسهم شركات المكونات الإلكترونية وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات وفي الوقت الذي تعزز فيه إقبال المستثمرين على الشركات المعتمدة على التصدير بفضل تراج

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