هيئة التقاعد العامة تدعو المتقاعدين او ورثتهم الى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية

2019/11/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت هيئة التقاعد العامة، المتقاعدين او ورثتهم، الى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية.

وقالت الهيئة في بيان، ان على جميع المتقاعدين داخل العراق او خارجه او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال الرابط الموجود على موقع الهيئة.

وأضافت، ان ذلك جاء لغرض إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية، اذ تقوم الهيئة بحملة إدامة البيانات استعداداً لإجراءات شهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية العام المقبل الفين وعشرين ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي.

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