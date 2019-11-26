البيشمركة تحظر على منتسبيها وقواتها اربعة اشياء

2019/11/26 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة البيشمركة اربعة قرارات حظرت فيها على منتسبيها العمل بها.واطلعت شفق نيوز على كتاب رسمي مذيل بتوقيع وزير البيشمركة شورش اسماعيل، تضمن حظرا على منتسبي وقوات البيشمركة العمل الحزبي في الوزارة، كما حظرت اي نشاط سياسي او حزبي في الوزارة.وتضمنت القرارات ايضا ايقاف أي عقوبة سياسية داخل المؤسسة العسكرية واستلام أموال على أساس الخلفيات الحزبية.

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