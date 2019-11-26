“بالصور”.. بطلة مسلسل “هوى بغداد” تشارك في تظاهرات ساحة التحرير

2019/11/26 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شاركت بطلة مسلسل “هوى بغداد” الفنانة التونسية زهراء بن ميم في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد.وظهرت الفنانة وهي تلبس الكمامة من اسفل نفق التحرير وسط العاصمة العراقية.ولاقت الصور اعجاباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين، فيما اتهمها اخرون بأنها تمارس “الدعاية” لنفسها من اجل الشهرة وجذب المتابعين.ومسلسل “هو […]

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