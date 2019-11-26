للمرة الثانية.. حرق ونهب منزل نائب عراقي في الناصرية

2019/11/26 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم محتجون على حرق منزل النائب هلال السهلاني في ذي قار.وكان محتجون اشعلوا النيران امس ايضا في منزل السهلاني.وقال مصدر امني شفق نيوز، حرقوا منزل النائب السابق هلال السهلاني للمرة الثاني، واقدموا على نهب جزء من ممتلكات المنزل في الناصرية.

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