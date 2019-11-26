فيات كرايسلر وبي.إس.إيه تبلغان العاملين بتوقيع اتفاق اندماج خلال أسابيع

2019/11/26 | 11:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت عدة صحف إيطالية، الثلاثاء، أن شركتي فيات كرايسلر وبي.إس.إيه المالكة لبيجو أبلغتا العاملين بهما أنهما ستوقعان اتفاق اندماج ملزما في الأسابيع المقبلة.

وتجري المجموعتان محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة اندماج ستقود لتأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وأوردت الصحف أن الشركتين ذكرتا في بيانين منفصلين من خلال قنوات اتصال داخلية أن تسع مجموعات عمل تعكف على الاتفاق النهائي بقيادة دوجلاس اوسترمان من فيات كرايسلر وأولفييه بورج من بي.إس.إيه.

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