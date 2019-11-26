البيشمركة تواصل برنامج الإصلاح وتلزم منتسبيها بأربعة قرارات

2019/11/26 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتل في البيشمركة ينتزع راية داعش - صورة ارشيفية

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