شمس الدين يدعو لسحب أفواج الحمايات من مسؤولي الإقليم لأنها تستخدم بالصراعات الشخصية

2019/11/26 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعا عضو كتلة المستقبل النيابية المعارضة سركوت شمس الدين، إلى شمول إقليم كردستان بسحب جميع أفواج الحمايات من الوزراء السابقين والشخصيات السياسية

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