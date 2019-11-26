مفرزة عراقية تضبط مسافرا إيرانيا يحمل مخدرات في زرباطية

2019/11/26 | 11:55

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العهد نيوز – بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مسافر اجنبي بحوزته 54 غم من مادة الترياك.





وذكرت الهيئة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه

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