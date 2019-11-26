وزيرة التربية توجه بالتحقيق في حادثة قتل طالبة بمحافظة الأنبار

2019/11/26 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزيرة التربية سها العلي بك، بالتحقيق في حادثة قتل احدى الطالبات بمحافظة الانبار، فيما اعتبرت الحادث أمر خطير.

وكشفت العلي بك، في بيان، عن تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحادثة قتل الطالبة عفاف راضي عبود، احدى طالبات اعدادية القائم، مبينة أنَ الحرم المدرسي خط أحمر لا يمكن تجاوز حرمته..



لافتة الى أهمية متابعة سير اجراءات التحقيق وعدم التهاون مع المعتدين والمقصرين وإيقاف هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع.

واكدت وزيرة التربية ان مديرية تربية الانبار خاطبت الجهات الامنية وتم القاء القبض على القاتل واعترافه بقتل الطالبة المذكورة، مشددة على استمرار الوزارة في دعم المؤسسة التربوية بصورتها العامة وطلبتها على وجه الخصوص.

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