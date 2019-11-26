2019/11/26 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019) اعادة احياء انبوب رئيس لتصر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في ديالى.. إعادة إحياء أنبوب رئيس لتصريف مياه الأمطار بعد توقف دام ربع قرن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ديالى.. إعادة إحياء أنبوب رئيس لتصريف مياه الأمطار بعد توقف دام ربع قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).