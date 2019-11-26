2019/11/26 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، المضي بإجراء التعديل الدستوري، فيما أشار إلى أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب سيشهد بعض التعديلات بعد استكمال القراءة الثانية له.وقال الزيادي في حديث لـ المركز الخبري الوطني ، إن “خطوات الإصلاح وتلبية مطالب الجماهير تسير بعدة محاور وجوانب لا ينفصل أحدها عن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: مشروع قانون الانتخابات سيشهد بعض التعديلات المركز الخبري الوطني.

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