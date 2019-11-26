مسؤول ايراني: 2.1 مليار دولار قیمة ترانزيت السلع عبر منفذ مع العراق

2019/11/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة كردستان غربي ايران، عن تنفيذ عمليات ترانزيت للسلع بحجم 567 الف

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