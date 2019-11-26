2019/11/26 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بلغ المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوياته في أكثر من عام، اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم شركات المكونات الإلكترونية وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات وفي الوقت الذي تعزز فيه إقبال المستثمرين على الشركات المعتمدة على التصدير بفضل تراجع الين وإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكي 1.4% إلى 23608.06 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الخامس من تشرين الأول 2018، لكنه بعد ذلك تضرر جراء بعض عمليات البيع لجني الأرباح ليغلق عند 23373.32 نقطة مرتفعا بنسبة 0.4% خلال الجلسة، بحسب وكالة "رويترز".

وواصلت أسهم طوكيو المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين ليو خه أجرى محادثة هاتفية مع نظرائه الأمريكيين وإن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن المسائل المتبقية.

وشهدت الأسهم المرتبطة بالرقائق والمكونات الإلكترونية عمليات شراء في طوكيو اليوم الثلاثاء.

وتقدم سهم أدفانتست كورب 3.6% وارتفع سهم طوكيو إلكترون 2.7% بينما قفز سهم موراتا للتصنيع 4.6% وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 3.7%.

وتراجع الين الياباني 0.3% إلى 109.205 مقابل الدولار اليوم، ليقدم الدعم لشركات التصدير إذ أن هبوط الين يعزز أرباح الشركات في الخارج.

وارتفعت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، إذ صعد سهم سوني كورب 2.7%، وأضاف سهم باناسونيك 1.4% بينما زاد سهم نيسان موتور 1.2%.

وزاد سهم هيتاشي 0.9% بعد أن ذكرت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليومية يوم الاثنين أن الشركة اليابانية الكبيرة تقترب من إبرام اتفاق لبيع حصتها البالغة 51% في هيتاشي كيميكال إلى شوا دينكو في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 950 مليار ين (8.7 مليار دولار).

وارتفع سهم هيتاشي كيميكال 15.4% فيما نزل سهم شوا دينكو 6% ليحتل المركز السابع بين الأسهم الأكثر تداولا على المنصة الرئيسية إذا بدا أن حجم الصفقة كبير للغاية بالنسبة لمجموعة الهندسة الكيمياوية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1705.71 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر نيكي يبلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر نيكي يبلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).