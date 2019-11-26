التربية تنفي قطع رواتب موظفيها بسبب الإضراب عن الدوام

2019/11/26 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى المكتب الاعلامي لوزيرة التربية سها العلي بك، اليوم الثلاثاء، توقف صرف رواتب موظفي الوزارة في المحافظات الجنوبية على خلفية الإضراب عن الدوام، محذرة من ترويج كتب مزورة بهذا الصدد هدفها إرباك الشارع وزرع الفتنة.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "رواتب الموظفين في جميع المحافظات العراقية خط احمر ولا يمكن المساس بها".

واضاف أن "هناك بعض الجهات ضعيفة الأنفس تحاول إثارة الفتنة وزج بعض الكتب المزورة من أجل إرباك الشارع وزرع الفتنه، بشأن ما ذكره في احد الكتب المزورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو مزور وغير حقيقي".

وبين ان "رواتب موظفي جميع المحافظات التابعة للوزارة مستمر بشكل طبيعي ولا يوجد أي مساس بها أبدا".

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