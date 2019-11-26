2019/11/26 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليث شبر واهم من يعتقد ان اصلاح النظام السياسي في البلاد يعتمد على فقط على ما تطالب به جماهير انتفاضة تشرين العظيمة والمرجعية والقوى الوطنية والتي عبر عنها شبابنا الأبطال في سوح المظاهرات بعد أن جادوا بأنفسهم ورووا بدمائهم الطاهرة وطنهم بكل بسالة وشجاعة وقصص ملحمية فذة سيفخر بها العراقيون والعالم على مر التاريخ..فإصلاح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصلاح النظام السياسي في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصلاح النظام السياسي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).