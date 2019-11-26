ماذا تعرف عن “السياحة السوداء” في سوريا؟

2019/11/26 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أشار تقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، إلى تنامي ما يعرف بـ”#السياحة السوداء” في #سوريا، حيث يقبل سياح على هذا النمط الغريب من السياحة.ويذكر التقرير، أنه […]

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