نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية للتباحث باربعة ملفات

2019/11/26 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مقر حركة التغيير في محافظة السليمانية على رأس وفد رفيع المستوى من رئاسة الاقليم يضم نائبيه.وتتضمن زيارة وفد رئاسة الاقليم الى السليمانية لقاء أطراف سياسية أخرى.وسيناقش بارزاني مع نائبيه جملة ملفات أبرزها تعديل الدستور وما يتعلق بحكومة عادل عبدالمهدي فضلاً عن المسائل الداخلية المتعلقة بكوردستان، وحصته من الموازنة الاتحادية.

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