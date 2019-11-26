English | كوردى

شركة صينية تفوز بعقد تطوير منشآت نفطية في العراق


شركة صينية تفوز بعقد تطوير منشآت نفطية في العراق
2019/11/26 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعتمد العراق على وارداته من النفط – صورة: فرانس برس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة صينية تفوز بعقد تطوير منشآت نفطية في العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة صينية تفوز بعقد تطوير منشآت نفطية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).

كامل التفاصيل في: كردستان 24 ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا