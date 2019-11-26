شركة صينية تفوز بعقد تطوير منشآت نفطية في العراق

2019/11/26 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمد العراق على وارداته من النفط – صورة: فرانس برس

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