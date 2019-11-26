فيديو.. هجوم مسلح يستهدف مهندسين معتصمين في ذي قار

2019/11/26 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هاجمت مجموعة مسلحة كوادر هندسية في شركة نفط ذي قار.وقال مصدر امني لشفق نيوز، إن مسلحين هاجموا ظهر اليوم المعتصمين من المهندسين امام شركة النفط في ذي قار بالطلق الحي.واضاف ان أنباء وردت عن وقوع إصابات نتيجة الهجوم.

#بالفيديو....هذا مايتعرض له خريجو كلية الهندسة المعتصمون امام شركة نفط ذي قار.



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— مصطفى كامل (@MustafaKamill) November 26, 2019

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