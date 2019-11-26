العراق.. عشرات الإصابات في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

2019/11/26 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد والمحافظات العراقية خلال اشتباكات بين الطرفين استمرت لعدة ساعات في الليل، بحسب ما أفاد ناشطون مدنيون وشهود عيان الثلاثاء.

وذكر الناشطون والشهود أن "قوات مكافحة الشغب وقوات أمنية أخرى في محافظة بابل، هاجمت ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة جنوبي بغداد، لتفريق المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق لأكثر من 60 متظاهرا.

وغداة مواجهات شهدتها محافظة ذي قار بين الأمن والمتظاهرين الذين أغلقوا بعض الطريق والجسور، أعلن المحافظ تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء.

فيما ذكرت قيادة شرطة محافظة ذي قار، في بيان أن "حصيلة جرحى القوات الأمنية عند بوابة شركة بتروناس في حقل الغراف النفطي شمال محافظة ذي قار ارتفعت إلى 28 شرطيا".

وكان محتجون من قضاء قلعة سكر نظموا تظاهرة عند الشارع المؤدي إلى حقل الغراف النفطي.

وفي محافظة كربلاء، أفاد ناشطون وشهود عيان بإصابة تسعة متظاهرين في اشتباكات وقعت مع القوات الأمنية التي حاولت تفريقهم بالقوة.

وفي العاصمة بغداد، أعلنت مديرية الدفاع المدني عن "إصابة ضابط و10 منتسبين بعد تعرضهم لقنابل مولوتوف في منطقة حافظ القاضي وشارعِ الرشيد وسط بغداد".

واندلعت مواجهات الثلاثاء بين القوات الأمنية والمتظاهرين قرب مجمع المؤسسات الحكومية في مدينة السماوة.





وقال نشطاء في السماوة إن قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة فيما رد المتظاهرون بالحجارة.





ودخل الإضراب في البصرة يدخل يومه الثالث، مع قطع شوارع وجسور رئيسية وسط المحافظة والسماح لعبور الحالات المرضية والطارئة فقط.

ومنذ الأول من أكتوبر، تشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة احتجاجا على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات.



وتصاعدت تلك المظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل للنخبة الحاكمة.

وقتل حوالي 350 متظاهرا وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.



وتوقفت السلطات العراقية عن تحديث أرقامها.

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