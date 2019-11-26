الواتساب يفعل ميزة الموافقة على الانضمام للمجموعات

2019/11/26 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مركز الاعلام الرقمي وصول ميزة موافقة المستخدم على الانضمام للمجموعات في التحديث الاخير للتطبيق.

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