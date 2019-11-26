وزير التربية: رواتب الموظفين خط احمر لا يمكن المساس بها

2019/11/26 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزير التربية سها خليل العلي بك،اليوم الثلاثاء،ان رواتب الموظفين خط احمر لا يمكن المساس بها.

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