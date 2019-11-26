مؤشر على عدم جاهزية نيمار لموقعة ريال مدريد

2019/11/26 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني أن البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من

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