حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

2019/11/26 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 12

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