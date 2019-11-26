2019/11/26 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية، ان عدد القتلى في العراق بعد أسابيع من الاحتجاجات مذهل، ما لا يقل عن 340 قتيلاً وهو رقم من المتوقع أن يكون أعلى من ذلك بكثير لأن الحكومة تقوم بقمع نشر المعلومات الرسمية بينما تواصل قوات الأمن إطلاق الذخيرة الحية ، من بين تكتيكات أخرى ، لإسكات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“واشنطن بوست” تقارن الاحتجاجات العراقية بدول العالم: القمع ليس له مثيل بأي مكان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“واشنطن بوست” تقارن الاحتجاجات العراقية بدول العالم: القمع ليس له مثيل بأي مكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).