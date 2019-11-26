2019/11/26 | 12:37

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الدفاع التركية تعلن قتل 7 عناصر من العمال الكردستاني بعملية جديدة شمالي العراق

يتبع.



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