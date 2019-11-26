2019/11/26 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم، مشاركته في بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، اليوم الثلاثاء، بمواجهة صاحب الأرض قطر في افتتاح البطولة.وسيدخل المنتخب الوطني المواجهة منقوصاً من لاعبي نادي الشرطة، بعدما لعب الأخير مباراته امام نواذيبو الموريتاني امس الاثنين وتغلب فيها بنتيجة 5-0، فمن المقرر أن يمنح كاتانيتش الفرصة للاعبيه الشباب في المباراة.هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..العراق يواجه قطر في افتتاح “خليجي 24” المركز الخبري الوطني.

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