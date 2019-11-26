هبوط أسعار النفط مع سعي أمريكا والصين لإحراز تقدم بمحادثات التجارة

2019/11/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت أسعار النفط يوم الثلاثاء بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الوقود في حين استمرت الضبابية بشان إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط، لاتفاق مبدئي لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

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