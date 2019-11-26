الذهب يرتفع بفعل

2019/11/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافى الذهب من أقل مستوى في أسبوعين، الثلاثاء، وارتفع في التداولات مع تجدد الشكوك إزاء إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

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