 النزاهة: صدور أمـري استقدام وقبض لرئيس جهاز محو الأمية ومدير بلدية الغدير سابقاً 

2019/11/26 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، أمري استقدام وقبض وتحرٍّ بحق رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، وفق أحكام القرار (132/1996) الفقرة 3 منه".

وأضافت، أن "أمر الاستقدام جاء على إثر المخالفات والخروقات والتزوير في الدفاتر الامتحانية لبعض المراكز الامتحانية للعام الدراسي 2017- 2018".

ولفتت إلى أن "المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً في القضية المتعلقة بالمخالفات المثبتة على مشروع متنزه حمورابي ضمن بلدية الغدير".

وأوضحت الدائرة، بحسب البيان، أن "أمر القبض والتحرِّي صدر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".





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