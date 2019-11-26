2019/11/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة فتح جميع الطرق المغلقة في البصرة بعد "اتمام المحتجين لمهمة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح جميع الطرق المغلقة في البصرة بعد "اتمام المحتجين لمهمة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح جميع الطرق المغلقة في البصرة بعد "اتمام المحتجين لمهمة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).