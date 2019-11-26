مواعيد والقنوات الناقلة ومعلقي مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

2019/11/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعود اليوم الثلاثاء، مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020 بـ 8 مواجهات في الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات.

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