2019/11/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة الشباب والرياضة يجري اتصالاً هاتفياً مع بعثة المنتخب الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 12:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة الشباب والرياضة يجري اتصالاً هاتفياً مع بعثة المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس لجنة الشباب والرياضة يجري اتصالاً هاتفياً مع بعثة المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).