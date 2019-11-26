مدربون يرجحون كفة الأسود في المنافسة على لقب خليجي 24

2019/11/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين الا ساعات قليلة ويشرع منتخبنا الوطني بالدخول في اجواء المنافسة عندما يلاقي شقيقه القطري في افتتاح البطولة التي اثارت اهتمام المعنيين بالشأن الكروي الذين كانت لوكالة الانباء العراقية (واع) وقفة معهم لاستطلاع ارائهم حول حظوظ اسود الرافدين في المنافسة على اللقب الخليجي .

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