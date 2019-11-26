2019/11/26 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلين من تنظيمي “هيئة تحرير الشام” (المعروف سابقا باسم جبهة النصرة)، بالاشتراك مع منظمة الخوذ البيض (الإرهابيتين المحظورتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: "النصرة" و"الخوذ البيضاء" تحضران لهجمات كيميائية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: "النصرة" و"الخوذ البيضاء" تحضران لهجمات كيميائية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).