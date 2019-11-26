2019/11/26 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أصدرت هيئة النزاهة، أمري استقدام وقبض وتحرٍّ بحق رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً.

وقالت دائرة التحقيقات في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أمـري استقدام وقبض لرئيس جهاز محو الأمية ومدير بلدية الغدير سابقاً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أمـري استقدام وقبض لرئيس جهاز محو الأمية ومدير بلدية الغدير سابقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).