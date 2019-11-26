نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية لبحث اربعة ملفات

2019/11/26 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس منطقة كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مقر حركة التغيير في محافظة السليمانية على رأس وفد رفيع المستوى من رئاسة المنطقة يضم...

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