“بالفديو”.. اطلاقات نارية فوق رؤوس نساء عراقيات طالبن بالتعيين في ذي قار

2019/11/26 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق هاجمت مجموعة مسلحة كوادر هندسية في شركة نفط ذي قار.وقال مصدر امني، إن مسلحين هاجموا ظهر اليوم المعتصمين من المهندسين امام شركة النفط في ذي قار بالطلق الحي.الفديو: #بالفيديو….هذا مايتعرض له خريجو كلية الهندسة المعتصمون امام شركة نفط ذي قار.pic.twitter.com/bHlibxGzA1 — مصطفى كامل (@MustafaKamill) November 26, 2019

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