السهيل: مستعد للاستجواب في أي وقت

2019/11/26 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، اليوم الثلاثاء ، استعداده لأي استجواب من البرلمان.وقال السهيل في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت /SNG/،نسخة منه، بان “تعامله مع مجلس النواب مستمر وايجابي ، مبينا بأنه ومنذ توليه المنصب تم استدعاؤهُ العديدَ من المرات للاستضافة في لجنة التعليم البرلمانية وأجاب عن كافة الاستفسارات ...

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