2019/11/26 | 13:09

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رئيس استثمار ذي قار عماد العتابي يقدم استقالته من منصبه

يتبع.



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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (26 تشرين الثاني، 2019) بأن متظاهري البصرة أعادوا فتح جميع الطرق والجسور المغلقة في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين فتحوا الطرق والشوارع والجسور كافة، في البصرة بعد أن

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة العدل العراقية، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019) صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية ‏بالرقم (4564) والذي تضمن تعديلات ومراسيم اقرها مجلس النواب ‏وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.‏

وقال مدير عام الد

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين أعادوا فتح الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر وميناء خور الزبير ومعمل الأسمدة في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تمت إعادة

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