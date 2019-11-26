صدور أمريّ استقدام وقبض لرئيس جهاز محو الأمية ومدير بلدية الغدير سابقاً

2019/11/26 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمري استقدام وقبض وتحرٍّ بحق رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس" أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، وفق أحكام القرار (132/1996) الفقرة 3 منه".

وأوضحت أن "أمر الاستقدام جاء على إثر المخالفات والخروقات والتزوير في الدفاتر الامتحانية لبعض المراكز الامتحانية للعام الدراسي 2017- 2018".

وأضافت إن "المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً في القضية المتعلقة بالمخالفات المثبتة على مشروع متنزه حمورابي ضمن بلدية الغدير".

وبينت أن "أمر القبض والتحرِّي صدر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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