مصدر: ١٠٠٠ ملف فساد وصلت للنزاهة بحق وزراء ونواب ومحافظين سابقين وحاليين والبيروقراطية تعرقل اعتقالهم

2019/11/26 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل أكثر من 1000 إلى النزاهة بتهم فساد وبأدلة دامغة، مبينا ان القائمة تتضمن وزراء ونواب ومحافظين سابقين وحاليين.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل أكثر من ١٠٠٠ ملف إلى هيئة النزاهة بتهم فساد وأدلة دامغة وتتضمن القائمة وزراء ونواب ومحافظين سابقين وحاليين".

وبين ان "من بينهم احمد الجبوري الملقب (ابو مازن)، ومحافظي كركوك ونينوى والديوانية وبابل وذي قار السابقين، بالإضافة إلى بهاء الاعرجي وماجد النصراوي وعلي التميمي".

وأوضح المصدر أن "البيروقراطية وعدم كفاية الأدلة تعرقل اعتقال وزراء ونواب ومحافظين سابقين وحاليين بتهم فساد".

وبين ان "هناك عقبة أخرى متعلقة بالنواب وقضية رفع الحصانة حيث يمارس رئيس مجلس النواب انتقائية واضحة في عرض هذا الموضوع مستخدما صلاحياته في تحديد موعد وجدول عمل الجلسات".

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