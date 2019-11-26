واشنطن بوست: قمع الاحتجاجات في العراق لا مثيل له بأي مكان

2019/11/26 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية، اليوم الثلاثاء، ان عدد القتلى في العراق بعد أسابيع من الاحتجاجات لا يقل عن 340 قتيلاً وهو رقم من المتوقع أن يكون أعلى من ذلك بكثير لأن الحكومة تقوم بقمع نشر المعلومات الرسمية بينما تواصل قوات الأمن إطلاق الذخيرة الحية، من بين تكتيكات أخرى، لإسكات المتظاهرين.

وذكرت الصحيفة انه "بالمقارنة مات شخصان فقط بعد قرابة ستة أشهر من الاضطرابات في هونغ كونغ، اعتمدت الشرطة هناك بشكل أساسي على الأسلحة غير المميتة، مثل الرصاص ذي الإسفنج والغاز المسيل للدموع، في محاولة للسيطرة على الحشود وتفريقها".

هذا ليس فقط حيث تنتهي القصة، قد تبدو الأسلحة غير المميتة بمثابة تكتيكات شرطة غير مؤلمة نسبيًا لكن النتائج يمكن أن تكون مدمرة بشكل لا يصدق وخطيرة بل ومميتة.

وأعلنت تشيلي يوم الأربعاء أنها ستوقف استخدام مدافع بيليه بعد أن أعمت القذائف في عين واحدة على الأقل أكثر من 200 شخص في 33 يومًا فقط من الاحتجاجات.



في أوج الاضطرابات في كشمير في عام 2016، أخبر أحد الأطباء صحيفة "الغارديان" أنه في كل ساعة يتم تمزق عين شخص ما من خلال مدافع بيليه تطلقها قوات الأمن الهندية.

وحتى عندما لا تستخدم الشرطة الذخيرة الحية في العراق، لا يزال المحتجون يموتون من أسلحة غير مميتة، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.

لفهم العنف، قامت "واشنطن بوست" باستكشاف ماهية هذه الأسلحة وكيف يتم استخدامها ضد موجة الاحتجاجات العالمية الحالية.

ما هي الأسلحة غير المميتة؟

تأتي الأسلحة غير المميتة بكافة أشكالها، بدءًا من الرصاص المغلف بالمطاط، والمقصود بذهن الأشخاص بدلاً من قتلهم، والمقذوفات الإسفنجية، والغاز المسيل للدموع، والهراوات، وخراطيم المياه، وبنادق البيليه التي تنشر عددًا كبيرًا من الكريات الصغيرة في منطقة عشوائية الطريقة.

في الآونة الأخيرة، دفعت جماعات حقوق الإنسان من أجل تعميم اسم جديد: "الأسلحة الأقل فتكاً".

هذا يهدف إلى تبديد المفهوم الخاطئ بأن هذه الأسلحة، وخاصة عند استخدامها بشكل غير صحيح، لا يمكن أن تقتل، كما تقول لوسيلا سانتوس، مديرة البرنامج في المنظمة الدولية.



شبكة منظمات الحريات المدنية (INCLO)، وهي مجموعة من مجموعات حقوق الإنسان المختلفة.

على الرغم من استخدامها في كثير من الأحيان لإنفاذ القانون العام، فإن العديد من هذه الأسلحة لها أصولها في الجيش.

على سبيل المثال، طورت السلطات البريطانية، أولاً، الرصاص المغلف بالمطاط لاستخدامه ضد الاضطرابات في أيرلندا الشمالية في سبعينيات القرن الماضي، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

هناك العديد من المدونات الدولية التي تنظم استخدام الأسلحة، بما في ذلك تلك الأقل فتكًا.



في العام الماضي، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة U.N.



المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان بشأن الأسلحة الأقل فتكاً في إنفاذ القانون.



والمبادئ العامة هي أنه لا ينبغي إطلاق هذه الأسلحة مباشرة على وجوه الناس أو القاصرين ويجب استخدامها فقط بضبط النفس وعند الضرورة.

وقال سانتوس إن "المشكلة تكمن في أن إنفاذ القانون غالباً ما يكون غير مدربين تدريباً جيداً على كيفية استخدام هذه الأسلحة"، ويعزى ذلك جزئياً إلى العقلية التي يمكن اعتبارها أقل جدية باعتبارها غير مميتة.

على العكس من ذلك: يمكن أن تكون الأسلحة خطيرة بشكل لا يصدق، لا سيما عندما تطلق من مسافة قريبة أو تستهدف الرأس والوجه. وجدت دراسة أجراها باحثون مقيمون في الولايات المتحدة عام 2017 أن حوالي 3 من كل 100 شخص أصيبوا بالرصاص المطاطي يموتون نتيجة لهذا التأثير.

توصلت الأبحاث التي أجراها INCLO و أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى أن "أكثر من 70% من حالات الإصابات الناجمة عن المقذوفات ذات التأثير الحركي (مثل الرصاص المطاطي وجولات الحبيبات) التي تزيد عن 70% من حالات الإصابة الموثقة (مثل الرصاص المطاطي وجولات الحبيبات) أدت إلى فقدان البصر بشكل دائم وإصابات غير حادة.



إلى المخ، والتواء، والكدمات والكسور" كثير من الضحايا يحتاجون إلى عمليات جراحية مكثفة ومكلفة.

في عام 2019 ، نشرت INCLO تقريرًا عالميًا حول قضية الجروح غير المداواة، يوثق وجوه وقصص الأشخاص الذين أصيبوا بأسلحة أقل فتكًا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك روسيا وكولومبيا وكينيا.

كجزء من المشروع، قام المصور الإسرائيلي تالي ماير بتوثيق حالات الفلسطينيين، بمن فيهم القصر، الذين أصيبوا في الوجه برصاص الإسفنج الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية.

أصيبت ماير نفسها في وجهها بهذا النوع من الرصاص أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية كصحفية في عام 2014.

تحطمت فكها وانفصلت خدها عن الصدمة، التي نسبتها الشرطة في الموقع في البداية إلى صخرة رمى بها.



هذا الشهر، فقد مصور فلسطيني عينه بعد أن أصيب برصاصة مطاطية أثناء تغطيته للمظاهرات. وقد نفت السلطات الإسرائيلية استهدافه.

الآن مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، قال سانتوس، أصبح استخدام وإساءة استخدام الأسلحة غير المميتة جزءًا من محادثة عالمية.

هونغ كونغ

في آب، أصبحت رقعة العين رمزًا لاحتجاجات هونغ كونغ بعد أن ظهر شريط فيديو لأحد المتظاهرين وله دفق للعين.



السبب: قذيفة، ربما كيس فول، ربما أطلقتها الشرطة.



اعتاد المتظاهرون على ارتداء بقع العين تضامنا وبدأوا يحملون لافتات كتب عليها أي "عين بالعين".

لقد أصبح العنف أكثر تطبيعًا بحلول أوائل تشرين الاول، عندما فقد الصحفي فيدو، 39 عاماً، فيبي إنداه، عينه بعد إصابته في وجهه برصاصة مطاطية أثناء العمل.

لم يؤد استخدام أجهزة إنفاذ القانون للأسلحة غير المميتة إلى تصعيد التوترات بعد ستة أشهر من الاحتجاجات. بدلاً من ذلك، أخبر بعض المتظاهرين شيباني ماهتاني من صحيفة The Post، أنه كان له تأثير معاكس: كل الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع يحرقون أعينهم وحلقهم جعلوا الناس أكثر صعوبة في القتال.

قد تبدو بعض تكتيكات الشرطة، مثل خراطيم المياه ، غير ضارة نسبيًا، ولكن جزءًا من قوتها هو أنها يمكن أن تسبب أضرارًا لا يمكن السيطرة عليها.

وقال مان كي تام، مدير منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ، في بيان إن "خراطيم المياه ليست لعبة تنشرها شرطة هونغ كونغ كدليل على القوة".

هذه أسلحة قوية عشوائية بطبيعتها ولديها إمكانية التسبب في إصابة خطيرة بل وحتى الموت يمكن لهذا الجهاز أن يطرق شخصًا ويدفعه إلى أشياء ثابتة ، ويسبب فقدانًا دائمًا للبصر، أو يلتقط أشياء فضفاضة ويدفعها كقذائف".

تشيلي

هناك الآن أكثر من 200 تشيلي أعمى في عين واحدة – نتيجة لإطلاق قوات الأمن نيران البنادق والرصاص المطاطي على المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت الشهر الماضي حتى أن العدد المذهل أثار رداً من الحكومة المتعثرة: ففي يوم الأربعاء ، أعلنت الشرطة التشيلية أنها تعلق الاستخدام الواسع للأسلحة.

أفاد مدير الشرطة الوطنية ماريو روزاس يوم الثلاثاء أن "مدافع الحبيبات لن تُستخدم الآن إلا في الحالات القصوى، التي تتعرض فيها أرواح المدنيين أو الشرطة للخطر، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

قال أندريس لوبيز كابيلو من مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CLES) ، وهي مجموعة لحقوق الإنسان مقرها الأرجنتين تعمل في أرجاء أمريكا اللاتينية، إن هذا متأخر للغاية بالنسبة للضحايا.

وقال لصحيفة "ذا بوست" إن "الشرطة دمرت حياتهم".

في وقت سابق من هذا الشهر، كان كابيلو جزءًا من مهمة لحقوق الإنسان إلى تشيلي للتحقيق في ممارسات الشرطة.

وخلص إلى القول "لا يوجد احترام لمعايير التناسب في استخدام القوة".

في مواجهة أي نوع من الاحتجاج يستخدمون طلقات الرصاص لقد استخدموها كما لو أنها لم تكن خطيرة.

وقال كابيلو إن قوات الأمن الشيلية لديها أسلحة أقل فتكا تحت تصرفها لفترة طويلة".

وأضاف: "لا تستخدم الشرطة هذه الأسلحة الأقل فتكاً لوقف مظاهرة عنيفة أو هجوم عنيف". "إنهم يعاقبون الاحتجاجات".

يحقق المدعي العام في شيلي بالفعل في أكثر من 1000 من مزاعم الإساءة ، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي، المرفوعة ضد الشرطة والقوات العسكرية خلال الشهر الأخير من المظاهرات.

حتى الآن ، لم يُقتل أي من الأشخاص الـ 26 الذين لقوا حتفهم في الاضطرابات بسلاح أقل من القاتل. ومع ذلك ، هناك شخصان في غيبوبة بعد إصابتهما بالأسلحة غير المميتة ، حسب كابيلو.

العراق

العراقيون الذين خرجوا إلى الشوارع ضد حكومتهم يعلمون أنهم يواجهون تهديد الذخيرة الحية.

لكن منظمة العفو الدولية وثقت أيضاً حالات قيام قوات الأمن العراقية بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت مباشرة على المتظاهرين في الانتفاضة المستمرة.

وقد توفي ما لا يقل عن 20 شخصًا بسبب هذا التأثير ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون العدد أكبر ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وأفادت جماعة حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً لها أن "السلطات العراقية تستخدم نوعًا من القنابل العسكرية المصنعة في إيران وصربيا والتي تزيد أثقل عشر مرات عن عبوات الغاز المسيل للدموع القياسية".

وقالت لين معلوف ، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية في بيان: "تشير جميع الأدلة إلى قيام قوات الأمن العراقية بنشر هذه القنابل العسكرية على المتظاهرين في بغداد، والتي تهدف على ما يبدو لرؤوسهم أو جثثهم في نطاق غير محدد، لقد كان لهذا نتائج مدمرة، في حالات متعددة اخترقت جماجم الضحايا، مما أسفر عن جروح مروعة وموت بعد أن وضعت القنابل اليدوية داخل رؤوسهم".

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