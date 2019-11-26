الدولار يتخلى عن جزء من مكاسب حققها بفضل تفاؤل حيال اتفاق تجاري

2019/11/26 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلى الدولار الأمريكي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تبدد جزء من التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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