أسهم أوروبا تستقر مع ترقب المستثمرين لمؤشرات على تقدم محادثات التجارة

2019/11/26 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد بداية قوية للأسبوع، إذ يسعى المستثمرون لاستقاء مؤشرات ملموسة على أي تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

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