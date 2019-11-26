البارزاني يبحث تعديل الدستور ومصير حكومة عبد المهدي في السليمانية

2019/11/26 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، الى المقر الرئيسي لحركة التغيير في مدينة السليمانية وعقد اجتماعا مع الحركة.

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