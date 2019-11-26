2019/11/26 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته مادة الترياك في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

واضافت الهيئة في بيان، أن عملية الضبط تمت قبل دخول المتهم صالة المسافرين من قبل منتسبي المنفذ ومفرزة شعبة مكافحة المخدرات ومركز شرطة كمرك زرباطية.

وبينت أنه تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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