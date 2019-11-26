التعليم لـ(واع): في حال استمرار الإضراب قد تلغى العطلة الربيعية أو تقلص

2019/11/26 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أنه حال في استمرار إضراب الطلاب عن الدوام قد يؤدي ذلك إلى الغاء العطلة الربيعية أو تقليصها.

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